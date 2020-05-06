رحيل ماكر للاعب برشلونة بسبب 8 ملايين يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 11:52 صباحا
مباراة سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

يدرس لاعب برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، قراراً بشأن مستقبله مع النادي، حيث ينتهي عقد صاحب 32 عاماً في 2021، وذكر أن البارسا يرغب في بيعه هذا الصيف بعدما تراجع مستواه بشكل ملحوظ، وأيضاً لضمان الحصول على بعض العائدات المالية، بدلاً من خسارته مجاناً في يونيو بعد القادم، وأوردت تقارير صحافية إسبانية، أن إشبيلية هو أكثر المهتمين بالتعاقد مع راكيتيتش، لكنه يجد صعوبة في تمويل العملية من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن إيفان يحصل على راتب سنوي يقدر بـ8 ملايين يورو في كامب نو.

وتشير جريدة «سبورت» الإسبانية إلى أن راكيتيتش يريد البقاء مع «البلاوغرانا» حتى نهاية عقده، ومن ثم العودة إلى النادي الأندلسي في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، وبالتالي لن يمانع إشبيلية في منحه راتباً مماثلاً لما يحصل عليه في برشلونة، لعدم استنفاد خزينته في رسوم النقل، يذكر أن راكيتيتش لعب 31 مباراة مع النادي الكتالوني منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات، وصنع خلالها 4 أهداف، بحسب ما ذكرته جريدة «سبورت»، اليوم الأربعاء.

ويعود فريق برشلونة اليوم الأربعاء، إلى مدينة جوان جامبر الرياضية للخضوع للفحوصات الطبية ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد قبل بدء التدريب الفردي خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد الفريق الكتالوني، وأعطت رابطة الدوري الإسباني الضوء الأخضر لإجراء هذه الاختبارات للاعبي «البرسا»، بمجرد الانتهاء من عملية التطهير والتعقيم التي أجريت أمس الثلاثاء، في المرافق التي يمتلكها النادي في حي سانت جوان ديسبي ببرشلونة.

وسيتمكن اللاعبون من التدريب بشكل فردي في المدينة الرياضية، بمجرد معرفة نتائج الفحوصات وعلى أساس التدابير المعتمدة من أجل رفع القيود المفروضة لمواجهة الفيروس القاتل، وسيقوم النادي بتعديل بروتوكولات العمل بحيث يمكن أن تكون الجلسات مشابهة بشكل متزايد للجلسات المعتادة.

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