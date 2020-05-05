مانشستر يونايتد يطالب جميع لاعبيه بالعودة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 11:08 مساء
تدريبات مانشستر يونايتد. (أرشيفية : إنترنت)

كشف تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طالب جميع لاعبيه المتواجدين خارج بريطانيا بالعودة، وذلك رغم عدم الإعلان حتى الآن عن موعد عودة التدريبات، في ظل التوقف بسبب فيروس كورونا.

وقالت شبكة «إي إس بي إن»، وفقًا لـ«كورة» إن مصادر كشفت لها أن النادي طالب لاعبي الفريق الذين تواجدوا خلال الفترة الأخيرة خارج بريطانيا في ظل توقف الفعاليات الرياضية، بالعودة خلال هذا الأسبوع.

وكان برونو فيرنانديز، وفريد، وفيكتور ليندلوف، وسيرجيو روميرو، من بين اللاعبين الذين حصلوا على إذن لمغادرة إنجلترا، بعد التشاور مع أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق، والجهاز الطبي بالنادي.

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