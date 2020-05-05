أول خطوة من برشلونة لعودة التدريبات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 05:02 مساء
جانب من تدريبات برشلونة. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عودة الفريق للتدريبات غدًا الأربعاء، استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي بعد توقفه بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وكانت آخر مباراة خاضها برشلونة، في مارس الماضي وتحديدًا يوم 7 من الشهر ذاته، أمام ريال سوسيداد في الليجا وانتهت بهدف نظيف للبلوجرانا.

وتوقفت كرة القدم لمدة 50 يومًا وأكثر، بسبب فيروس «كورونا» وتفشيه في معظم أنحاء العالم، وتحديدًا إسبانيا إحدى أكثر الدول تأثرًا بالفيروس.

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، وفقًا لـ"«كورة»، أن الفريق سيعود غدًا الأربعاء، إلى مدينة جوان جامبر الرياضية، للخضوع للفحوصات الطبية ذات الصلة بفيروس «كورونا المستجد»، قبل بدء التدريب الفردي خلال الأيام المقبلة.

وأعطى الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، الضوء الأخضر لإجراء هذه الاختبارات بمجرد الانتهاء من الفحص الطبي صباح اليوم في مرافق النادي.

وستجرى الاختبارات اللازمة غدًا، لضمان صحة الرياضيين بالكامل، مثل اللاعبين والمدربين والإداريين.

وسيتمكن اللاعبون من المران بشكل فردي في المدينة الرياضية، بمجرد معرفة نتائج الفحوصات، على أساس التدابير المعتمدة من أجل رفع القيود المفروضة لمواجهة الفيروس القاتل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى 23 حالة
ليبيا
«فيفا» يعلن الاستثناء الذي طال انتظاره
رياضة عالمية
بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»
دولى
رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تعتبر ليبيا في مرحلة أولى من وباء «كورونا» وتحذر من «شعور زائف ...
ليبيا
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الرقابة على الأغذية» يكشف حقيقة «الدلاع المسمم»