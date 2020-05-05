أول خطوة من برشلونة لعودة التدريبات

جانب من تدريبات برشلونة. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عودة الفريق للتدريبات غدًا الأربعاء، استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي بعد توقفه بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وكانت آخر مباراة خاضها برشلونة، في مارس الماضي وتحديدًا يوم 7 من الشهر ذاته، أمام ريال سوسيداد في الليجا وانتهت بهدف نظيف للبلوجرانا.

وتوقفت كرة القدم لمدة 50 يومًا وأكثر، بسبب فيروس «كورونا» وتفشيه في معظم أنحاء العالم، وتحديدًا إسبانيا إحدى أكثر الدول تأثرًا بالفيروس.

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، وفقًا لـ"«كورة»، أن الفريق سيعود غدًا الأربعاء، إلى مدينة جوان جامبر الرياضية، للخضوع للفحوصات الطبية ذات الصلة بفيروس «كورونا المستجد»، قبل بدء التدريب الفردي خلال الأيام المقبلة.

وأعطى الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، الضوء الأخضر لإجراء هذه الاختبارات بمجرد الانتهاء من الفحص الطبي صباح اليوم في مرافق النادي.

وستجرى الاختبارات اللازمة غدًا، لضمان صحة الرياضيين بالكامل، مثل اللاعبين والمدربين والإداريين.

وسيتمكن اللاعبون من المران بشكل فردي في المدينة الرياضية، بمجرد معرفة نتائج الفحوصات، على أساس التدابير المعتمدة من أجل رفع القيود المفروضة لمواجهة الفيروس القاتل.