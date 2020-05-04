الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة نهائي كأس الملك بحضور جماهيري

كأس الملك. (أرشيفية : إنترنت)

جدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم التزامه بإقامة مباراة نهائي كأس الملك، وسط حضور جماهيري كامل حتى لو كان ذلك يعني تأجيل المباراة إلى العام المقبل.

وكان من المفترض أن يلتقي أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد في نهائي كأس الملك، لكن تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر اتحاد الكرة الإسباني في بيان له اليوم الاثنين، وفقًا لـ«فرانس برس»: «نتفق بشكل كامل مع رغبة أتلتيك وريال سوسيداد في إقامة المباراة عندما تسمح الأجواء الصحية والرياضية بذلك، في وجود كل الجماهير التي ترغب في الحضور».

وألمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى ضرورة إقامة نهائي كأس الملك قبل الثالث من أغسطس المقبل لتحديد هوية المتأهل إلى النسخة المقبلة للدوري الأوروبي.

وفي حال الاستجابة لرغبة (يويفا) فإن هذا يعني أنها ستكون المرة الأولى في التاريخ التي يقام فيها نهائي كأس ملك إسبانيا دون جمهور.

ويرغب بيلباو وسوسيداد في خوض المباراة النهائية في حضور الجماهير، وأشار بيان اتحاد الكرة «نقدر القرار والطلب المشترك للناديين، وسنوضح الآليات التنظيمية اللازمة في سبيل إقامة النهائي في موعد مناسب خلال عام 2020 أو 2021».