10 إصابات بفيروس «كورونا» في أندية الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 06:09 مساء
إصابات بكورونا في أندية الدوري الألماني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إجراء 1724 فحص فيروس كورونا في 36 نادٍ متواجدة في الدوري الألماني بالدرجتين الأولى والثانية.

وأكدت الرابطة، وفقًا لـ«دويتشة فيله» أنه تم اكتشاف 10 إصابات بفيروس «كورونا المستجد»، في المرحلة الأولى، ثلاث منها في نادي كولن، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الفحوصات بدأت بالفعل.

وتعد الفحوص، التي تقام للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، جزءًا من مفهوم الرابطة لضمان إمكانية استئناف البوندسليغا بإقامة المباريات دون جمهور. 

وذكرت الرابطة أنها اتفقت أيضًا مع وزارة العمل أن تقيم كل الأندية معسكراتها التدريبية وفق قواعد العزل الصحي قبل استئناف المسابقة. 

وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يومًا.

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