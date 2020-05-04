أولمبياد طوكيو تطرد بطولة العالم للسباحة إلى 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 11:08 صباحا
جانب من منافسات سابقة في السباحة (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الدولي للسباحة في بيان رسمي له اليوم الإثنين عن قراره الخاص بتأجيل بطولة العالم 2021 المقررة في مدينة فوكوكا اليابانية لمدة عام، لتقام خلال الفترة ما بين 13 و29 مارس 2022، ويأتي القرار في أعقاب تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى العام المقبل، بسبب أزمة فيروس «كورونا».

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، خوليو ماليوني: «بعد التنسيق مع الأطراف ذات الصلة، وتلقي آرائهم فإننا على ثقة بأن القرار الذي اتخذناه سيصب في صالح جميع المشاركين في البطولة، في وقت يسود فيه غموض غير مسبوق، فإن الاتحاد الدولي للسباحة يأمل أن تقدم المواعيد الجديدة التي تم الإعلان عنها بعض الوضوح على صعيد التخطيط لكافة الأطراف ذات الصلة»، وفقا لما نقلته رويترز.

وسبق وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك لهما، إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وأفاد الطرفان في بيان مشترك: «في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي».

ويأتي التأجيل بعد أن أمهلت اللجنة الأولمبية الدولية نفسها أربعة أسابيع لبحث تأجيل محتمل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد في جميع أنحاء العالم، وأعلنت كندا وأستراليا انسحابهما من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، فيما أكدت اللجنة الأولمبية الأميركية تأييدها لقرار التأجيل لإنقاذ الموقف المتأزم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
الفنان حسن البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
فرانس برس: توازن صعب بين العلم والسياسة في التصدي لفيروس كورونا المستجد
دولى
السعودية تسجل عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 112 مليار دولار
اقتصاد
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«المحاسبة» يتوقع هبوط الإيرادات إلى ستة مليارات وارتفاع الدولار 100% إذا استمر ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين