الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 01:27 صباحا
شعار نادي الأهلي المصري. (أرشيفية : إنترنت)

فاز النادي الأهلي المصري، باستفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية، في التصويت على أفضل شعار للأندية الرياضية بالعالم.

وجاء الأهلي في المركز الأول بـ3 ملايين صوت، وخلفه الرجاء المغربي بمليونين و900 ألف صوت، وحل فلومننزي البرازيلي ثالثا، ثم ريال مدريد رابعا، قبل فناربخشه وليفربول وبرشلونة.

وشهد الاستفتاء منافسة قوية بين الأهلي والرجاء، على مدار اليومين الماضيين، حيث تبادلا الصدارة، حتى حسم جمهور النادي القاهري التصويت لصالحه في النهاية.

وأعلنت "ماركا" انتهاء الاستفتاء اليوم، وإعلان الأهلي فائزا بالشعار الأفضل في العالم.

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