نقل مدرب هولندا كومان إلى المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 10:43 مساء
الهولندي رونالد كومان. (سكاي نيوز)

كشفت تقارير صحفية، أن مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم، رونالد كومان، نُقل إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب اليوم الأحد.

وقالت زوجة كومان لصحيفة «دي تليجراف» الهولندية، وفقًا لـ«رويترز»، أن سيارة إسعاف نقلت المدرب البالغ عمره 57 عامًا من منزله إلى المستشفى لكن حالته أصبحت مستقرة بعد تدخل جراحي.

وتولى كومان تدريب منتخب بلاده منذ أكثر من عامين وقاده لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان المدافع الدولي السابق، الفائز بكأس أوروبا كلاعب مع أيندهوفن وبرشلونة، مدربا لإيفرتون قبل أن يتولى مسؤولية المنتخب الهولندي.

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