«برايتون» يرفض استئناف الدوري الإنجليزي على ملاعب محايدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 08:31 مساء
نادي «برايتون» الإنجليزي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

كشف الرئيس التنفيذي لنادي «برايتون» الإنجليزي لكرة القدم، بول باربر، أن استكمال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز باستخدام ملاعب محايدة سيضر بنزاهة المسابقة.

وقال باربر، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، وفقًا لـ«كورة»، إن برايتون لا يؤيد مقترح الملاعب المحايدة.، مضيفًا: «بالطبع، يجب علينا جميعًا أن نكون مستعدين لتقبل بعض التنازلات».

وأضاف: «نقدر تمامًا أسباب اعتبار إقامة المباريات دون جمهور تنازلًا ضروريًّا، من أجل إقامة المباريات المتبقية، مع الاستمرار في التأييد التام لجهود الحكومة لاحتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا».

وأوضح: «لكن في هذه المرحلة الحرجة من الموسم، نرى أن إقامة المباريات على ملاعب محايدة يمكن أن يكون له تأثير ملموس على نزاهة المنافسة».

ومن المفترض أن يخوض «برايتون» على ملعبه مباريات أمام فرق كبيرة في الدوري، حيث يلتقي المتصدر ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، وقال باربر إن اللعب في استاد محايد ودون جماهير يشكل ضررًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«المحاسبة» يتوقع هبوط الإيرادات إلى ستة مليارات وارتفاع الدولار 100% إذا استمر ...
ليبيا
إقفالات الموانئ تستنزف 92% من الصادرات.. وتساؤلات عن «المحاسبة القانونية»
ليبيا
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
عقيلة صالح والسفير الأميركي يؤكدان أهمية احترام «العمليات الديمقراطية وتجنب ...
ليبيا
ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»
ليبيا
الأغذية الفاسدة في «الإعدام» قبل وصولها إلى أفواه الليبيين
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسطوانات محرك السيارة وفائدة تواجدها؟