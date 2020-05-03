«برايتون» يرفض استئناف الدوري الإنجليزي على ملاعب محايدة

نادي «برايتون» الإنجليزي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

كشف الرئيس التنفيذي لنادي «برايتون» الإنجليزي لكرة القدم، بول باربر، أن استكمال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز باستخدام ملاعب محايدة سيضر بنزاهة المسابقة.

وقال باربر، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، وفقًا لـ«كورة»، إن برايتون لا يؤيد مقترح الملاعب المحايدة.، مضيفًا: «بالطبع، يجب علينا جميعًا أن نكون مستعدين لتقبل بعض التنازلات».

وأضاف: «نقدر تمامًا أسباب اعتبار إقامة المباريات دون جمهور تنازلًا ضروريًّا، من أجل إقامة المباريات المتبقية، مع الاستمرار في التأييد التام لجهود الحكومة لاحتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا».

وأوضح: «لكن في هذه المرحلة الحرجة من الموسم، نرى أن إقامة المباريات على ملاعب محايدة يمكن أن يكون له تأثير ملموس على نزاهة المنافسة».

ومن المفترض أن يخوض «برايتون» على ملعبه مباريات أمام فرق كبيرة في الدوري، حيث يلتقي المتصدر ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال، وقال باربر إن اللعب في استاد محايد ودون جماهير يشكل ضررًا.