أندية إيطالية وإنجليزية تطارد «كافاني» وأتلتيكو مصمم

مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إدينسون كافاني (أرشيفية : الإنترنت)

وضع الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، النجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، ضمن حساباته في الصفقات الصيفية المقبلة، حيث لا يزال كافاني موضع اهتمام مدرب أتلتيكو، بعد أن أوشك عقده على الانتهاء بنهاية الموسم الجاري، وبدا أن رحيل المهاجم الأوروغواياني عن ملعب بارك دي برانس قد تم قبل بضعة أسابيع، ومع ذلك يمكن لأزمة فيروس «كورونا» أن تغير خطط المدير الرياضى لنادي العاصمة الفرنسية ليوناردو أرواغو نحو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

كافاني كان قريباً من الانتقال لأتلتيكو مدريد في الميركاتو الشتوي الماضي، وارتبط اسمه مؤخراً بالانتقال إلى نيوكاسل ونابولي وميلان وإنتر ميلان وبوكا جونيورز وساو باولو وبالميراس الذين يراقبون وضعه عن كثب، تمهيداً لضمه في السوق الصيفي المقبل، ووفقًا لمعلومات جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، لا يزال اسم إدينسون كافاني على طاولة أتلتيكو مدريد، بناءً على رغبة سيميوني الذي يرغب في جذبه لملعب واندا ميتروبوليتانو في ميركاتو الصيف المقبل.

في الوقت نفسه، يدرس زميل كافاني، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الرحيل أيضا، بعدما اختار ريال مدريد من بين الأندية الكثيرة التي تطارده، منها نادي يوفنتوس الإيطالي الذي وضع مبابي ضمن أولوياته، لينافس بذلك على أحلام ريال مدريد الإسباني في ضم الفتي الذهبي الأسمر، حيث إن التعاقد مع صاحب 21 عاماً، يمثل الأولوية المطلقة لنادي ريال مدريد الإسباني في نوافذ الانتقالات المقبلة، ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، حيث ورد مؤخراً أن ليفربول الإنجليزي يجهز خطة لمحاولة إقناع مبابي بالقدوم إلى أنفيلد في الأوقات المقبلة.