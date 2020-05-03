رفض العقد الذهبي أولى خطوات مبابي لريال مدريد

نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي (أرشيفية : الإنترنت)

يبدو أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان اختار ريال مدريد من بين العروض الكثيرة التي تطارده، منها نادي يوفنتوس الإيطالي الذي وضع مبابي ضمن أولوياته، لينافس بذلك على أحلام ريال مدريد الإسباني في ضم الفتي الذهبي الأسمر، حيث إن التعاقد مع صاحب 21 عاماً، يُمثل الأولوية المُطلقة لنادي ريال مدريد الإسباني في نوافذ الانتقالات المقبلة، ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، حيث ورد مؤخراً أن ليفربول الإنجليزي يجهز خطة لمحاولة إقناع مبابي بالقدوم إلى أنفيلد في الأوقات المقبلة.

بذلك ينضم يوفنتوس إلى ريال مدريد وليفربول في الصراع على بطل كأس العالم، والذي يعتبرونه في نادي شمال إيطاليا الوريث الشرعي للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيتم عامه 36 في فبرايرالمقبل، وتعد عملية نقل مبابي من سان جيرمان معقدة للغاية بالنسبة لليوفنتوس، بسبب تمسك النادي الفرنسي به، والأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها نتيجة تفشي فيروس كورونا، كحال جميع الفرق الأوروبية، ويماطل مبابي ناديه باريس سان جيرمان، بشأن تجديد العقد، من أجل تعزيز فرصه في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، حيث رفض عرضا وصف بالذهبي لتجديد بقائه، كون عقده ينتهي في 2022، وفقا لما نقلته جريدة «ليكيب» الفرنسية الشهيرة، اليوم الأحد.

وأشارت جريدة «الدايلي ميل» البريطانية، الأحد الماضي، إلى اتصال هاتفي من جانب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مع والد نجم باريس سان جيرمان، لبحث قضية انتقال اللاعب الفرنسي إلى ملعب انفيلد، في ظل عدم ثقة الفريق الإنجليزي ببقاء المهاجم السنغالي ساديو ماني مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وكان مبابي أعرب في وقت سابق عن عدم رغبته في استمرار مسيرته مع الفريق الباريسي.

في الوقت نفسه، تستعد إدارة النادي الفرنسي لتقديم عرض جديد لنجمها الشاب مبابي، بعد أن شغل المهاجم الأسمر «حديقة الأمراء»، على خلفية دخوله على جدول أعمال «ريال مدريد» لسنوات عديدة، وهو الأمر الذي يدفع المدير الرياضي لنادي «باريس سان جيرمان»، ليوناردو أرواغو، للعمل على ملف تجديد عقده لأطول فترة ممكنة، حيث كشفت جريدة «آس» الإسبانية، اقتراح ليوناردو تقديم عقد ذهبي لمبابي، بهدف تمديد بقائه، مع إرفاق شرط جزائي ضخم أيضًا في عقده، مثل الذي يمتلكه نيمار، أي حوالي 222 مليون يورو.

بدروه بات مبابي يشكك في هذا الاقتراح الذي قد يمنعه من مغادرة «سان جيرمان» في المواسم المقبلة، في ظل حلمه بارتداء قميص «ريال مدريد»، حيث ستكون القليل من الأندية قادرة بالفعل على إنفاق مثل هذا المبلغ الكبير، خاصة بعد الأزمة المالية التي تمر بها كرة القدم بسبب جائحة فيروس «كورونا»، حيث يرى مبابي أن اقتراح «سان جيرمان» قد لا يمكنه من الشروع في تحدٍ جديد في الفترة المقبلة، خصوصًا أن نادي العاصمة الفرنسية لا يستطيع المنافسة بقوة على بطولات القارة العجوز، كما يفعل دائمًا النادي الملكي، بينما يكتفي أبناء «حديقة الأمراء» باقتناص البطولات المحلية فقط.

سبق، وكشف وكيل أعمال مبابي، إيفان لومي، النقاب بشكل رسمي وصريح عن رغبة موكله اللعب في «ريال مدريد»، حيث كان الـ«ريال» على وشك التوصل إلى اتفاق مع «سان جيرمان» لضم مبابي في الصيف المقبل، مقابل 180 مليون يورو، لكن توقفت المحادثات بين الأطراف المعنية، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا»، وقال إيفان لومي في تصريحاته إلى جريدة «ماركا» الإسبانية: «مبابي يريد الانضمام إلى ريال مدريد، فهو يريد الوجود رفقة قدوته زيدان، وسيصبح أفضل لاعب 9 في العالم، في سياق عادي يمكننا أن نعتقد أنه سيوقع هذا الصيف مع ريال مدريد، لكنهم الآن لا يستطيعون دفع 300 مليون يورو».

ويستعد رئيس نادي «ريال مدريد»، فلورنتينو بيريز، للتضحية بستة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف جمع الأموال لجلب تعاقدات جديدة عن طريق بيع عديد اللاعبين الحاليين في الفريق الملكي، حيث سيكون الـ«ريال» وقتها بصدد التخلص من الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بنهاية إعارته تزامنًا مع نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى ذلك، ينوي بيريز التضحية بنحو ستة لاعبين حاليين في التشكيلة الحالية في قلعة الأبيض.