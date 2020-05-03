بلاتر يعود للصورة من جديد في «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 09:48 صباحا
الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من مكتب المدعي العام السويسري بمتابعة تحقيق يستهدف الرئيس السابق جوزيف بلاتر، كان القضاء أسقطها بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية، حيث اتهم بلاتر ببيع حقوق بث مباريات نسختي كأس العالم لعامي 2010 و2014 لاتحاد الكاريبي مقابل 600 ألف دولار، وهو مبلغ يقل كثيرا عن القيمة المستحقة للصفقة في هذا الوقت.

وأكد «فيفا» في بيان أصدره أنه قدم ملاحظات رسمية إلى مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري، مناشدين بقوة استمرار التحقيقات، ويفكر «فيفا» في كل الخيارات القانونية الضامنة تحميل الأشخاص المعنيين المسؤولية، وكان تقرير للشرطة السويسرية حصلت عليه وكالة «فرانس برس» الفرنسية أكد أن الشكوك راسخة حول سوء تصرف وسوء أمانة لبلاتر، بشأن صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم.

وأشار تقرير الشرطة إلى أن شبهات القضاء حول توقيع بلاتر، في غير صالح «فيفا»، مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وارنر الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي، والمتهم من القضاء الأميركي، كما كان القضاء السويسري فتح في السابق تحقيقين مع جوزيف بلاتر 84 عاماً، والمدان بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية.. 1362 حالة خلال 24 ساعة
عربى
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
عقيلة صالح والسفير الأميركي يؤكدان أهمية احترام «العمليات الديمقراطية وتجنب ...
ليبيا
ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»
ليبيا
الأغذية الفاسدة في «الإعدام» قبل وصولها إلى أفواه الليبيين
ليبيا
جريدة «الوسط»: المشير يفجر «قنبلة» التفويض
ليبيا
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
بيان العبيدات والمرابطين يتجاهل «التفويض» ويؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي ...
ليبيا
مسؤولون بـ«أفريكوم»: الوجود الروسي في ليبيا أخطر من «داعش»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»