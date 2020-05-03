بلاتر يعود للصورة من جديد في «فيفا»

الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من مكتب المدعي العام السويسري بمتابعة تحقيق يستهدف الرئيس السابق جوزيف بلاتر، كان القضاء أسقطها بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية، حيث اتهم بلاتر ببيع حقوق بث مباريات نسختي كأس العالم لعامي 2010 و2014 لاتحاد الكاريبي مقابل 600 ألف دولار، وهو مبلغ يقل كثيرا عن القيمة المستحقة للصفقة في هذا الوقت.

وأكد «فيفا» في بيان أصدره أنه قدم ملاحظات رسمية إلى مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري، مناشدين بقوة استمرار التحقيقات، ويفكر «فيفا» في كل الخيارات القانونية الضامنة تحميل الأشخاص المعنيين المسؤولية، وكان تقرير للشرطة السويسرية حصلت عليه وكالة «فرانس برس» الفرنسية أكد أن الشكوك راسخة حول سوء تصرف وسوء أمانة لبلاتر، بشأن صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم.

وأشار تقرير الشرطة إلى أن شبهات القضاء حول توقيع بلاتر، في غير صالح «فيفا»، مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وارنر الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي، والمتهم من القضاء الأميركي، كما كان القضاء السويسري فتح في السابق تحقيقين مع جوزيف بلاتر 84 عاماً، والمدان بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.