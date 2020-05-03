وزير الداخلية الألماني يعلن موقفه من استئناف الدوري

لاعبو بروسيا مونشنغلادباخ في مباراة أمام بايرن ميونخ (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، اليوم الأحد، دعمه استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سيهوفر في حديث لجريدة «بيلد» واسعة الانتشار: «أجد بأن البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو»، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير الدوري (بوندسليغا)، وفق وكالة «فرانس برس».

وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس بسبب تفشي وباء كورونا، فيما يبدو أنه سيكون الأول في العودة إلى الدوران من جديد من بين الدوريات الأوروبية الكبرى.