ريال مدريد قد يظهر في 11 مايو

فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم للظهور عمليا في التدريبات يوم 11 مايو الجاري كموعد محتمل لعودة الفريق إلى التدريبات في المدينة الرياضية للنادي بمنطقة «فالديبيباس»، وسط ترقب لإرشادات السلطات الصحية الحكومية، لكن النادي يثق في العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي قبل نهاية الشهر الجاري، حيث أشار إلى أن مسؤولي النادي على تواصل دائم مع رابطة الدوري واتحاد الكرة والسلطات الصحية المعنية، بشأن العودة المرتقبة، وستقوم الحكومة الإسبانية برفع عدد من القيود اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري، وذلك ضمن تخفيف الإجراءات التي فرضت ضمن جهود الحد من انتشار العدوى بوباء فيروس «كورونا المستجد»، وفقا لما كشفه موقع «فوتبول» الإسباني، اليوم السبت.

لكن لم يجر حسم القرار بعد بشأن استئناف منافسات الدوري، وهو ما تسعى إليه كل الأطراف المعنية حاليا، ولا يزال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس متمسكًا بالالتزام باستكمال الموسم، وينتظر الإعلان عن مزيد من التطورات بعد غد الإثنين، كما يواصل رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بحث الصفقات في الموسم الجديد، بعدما وضع نادي يوفنتوس الإيطالي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ضمن أولوياته، لينافس بذلك على أحلام ريال مدريد الإسباني في ضم الفتى الذهبي الأسمر، حيث إن التعاقد مع صاحب 21 عاما، يُمثل الأولوية المُطلقة لنادي ريال مدريد الإسباني في نوافذ الانتقالات المقبلة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ورد أخيرا أن ليفربول الإنجليزي يجهز خطة لمحاولة إقناع مبابي بالقدوم إلى أنفيلد في الأوقات المقبلة.

بذلك ينضم يوفنتوس إلى ريال مدريد وليفربول في الصراع على بطل كأس العالم، الذي يعتبرونه في نادي شمال إيطاليا الوريث الشرعي للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيتم عامه 36 في فبراير المقبل، وتعد عملية نقل مبابي من سان جيرمان معقدة للغاية بالنسبة لليوفنتوس، بسبب تمسك النادي الفرنسي به، والأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها نتيجة تفشي فيروس «كورونا»، كحال جميع الفرق الأوروبية، وفقا لما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو، الأربعاء الماضي.

وأشارت جريدة «الدايلي ميل» البريطانية، الأحد الماضي، إلى اتصال هاتفي من جانب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول مع والد نجم باريس سان جيرمان، لبحث قضية انتقال اللاعب الفرنسي إلى ملعب أنفيلد، في ظل عدم ثقة الفريق الإنجليزي ببقاء المهاجم السنغالي ساديو ماني مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وكان مبابي أعرب في وقت سابق عن عدم رغبته في استمرار مسيرته مع الفريق الباريسي.

في الوقت نفسه، تستعد إدارة النادي الفرنسي لتقديم عرض جديد لنجمها الشاب مبابي، بعد أن شغل المهاجم الأسمر «حديقة الأمراء»، على خلفية دخوله على جدول أعمال «ريال مدريد» لسنوات عديدة، وهو الأمر الذي يدفع المدير الرياضي لنادي «باريس سان جيرمان»، ليوناردو أرواغو، للعمل على ملف تجديد عقده لأطول فترة ممكنة، حيث كشفت جريدة «آس» الإسبانية، اقتراح ليوناردو تقديم عقد ذهبي لمبابي، بهدف تمديد بقائه، مع إرفاق شرط جزائي ضخم أيضًا في عقده، مثل الذي يمتلكه نيمار، أي نحو 222 مليون يورو.

ويستعد بيريز، للتضحية بستة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف جمع الأموال لجلب تعاقدات جديدة عن طريق بيع عديد اللاعبين الحاليين في الفريق الملكي، حيث سيكون الـ«ريال» وقتها بصدد التخلص من الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بنهاية إعارته تزامنًا مع نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى ذلك، ينوي بيريز التضحية بنحو ستة لاعبين حاليين في التشكيلة الحالية في قلعة الأبيض.