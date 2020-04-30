ليون يهدد: سنتخذ إجراءات عديدة ضد قرار إلغاء الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 09:26 مساء
فريق ليون الفرنسي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن رئيس نادي ليون، جان ميشال أولاس، أن فريقه الذي حرم من المشاركة في المسابقتين القاريتين الموسم المقبل بحسب الترتيب النهائي لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إثر إعلانها التوقف النهائي للموسم، يعتزم اتخاذ «إجراءات عديدة» للاحتجاج على «خسارة الفرصة» والمطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.

وقال أولاس، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، مع وكالة «فرانس برس» وصحيفة «لو بروغريه» الإقليمية، إنه من الصعب دائما إعطاء تفاصيل عن الإجراءات التي ستكون متعددة.

وأوضح أنها خسارة فرصة مهمة جدًا، وسنطالب بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليورو، مضيفًا أنه في الوقت الحالي سيلجأ إلى المحكمة الإدارية لتعليق القرار بصفة مستعجلة.

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