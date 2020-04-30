برشلونة يحدد شرطه الوحيد لبيع كوتينيو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 11:09 صباحا
البرازيلي فيليب كوتينيو بقميص برشلونة. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن شرط نادي برشلونة الإسباني، الوحيد لبيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، في سوق الانتقالات المقبلة «الميركاتو الصيفي».

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، وفقًا لـ«كورة»، أن برشلونة اشترط الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع كوتينيو، وإلا سيبقى مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وقالت إن برشلونة لا يفكر في تخفيض هذا الرقم، خصوصا بعد قدومه من ليفربول مقابل 160 مليون يورو، وعدم استفادة النادي منه كما كان متوقعا.

وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى البريميرليغ من جديد، خصوصا في وجود اهتمام من قبل ناديي تشيلسي وتوتنهام، إلا أن برشلونة لم يتلق عروضًا رسمية حتى الآن.

ويلعب كوتينيو صاحب الـ«27 عامًا» هذا الموسم معارًا إلى بايرن ميونخ، ومن المقرر أن يعود إلى برشلونة بانتهاء الموسم، بعد قرار الفريق البافاري بعدم تفعيل بند أحقية الشراء.

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