الأولمبية: تأجيل «طوكيو 2020» يكلفنا مئات الملايين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 12:01 صباحا
الكمامة تحجز أولمبياد طوكيو (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، إن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو إلى 2021 سيؤدي لتكلفة بمئات الملايين من الدولارات.

وأوضح باخ، في خطاب وجهه إلى الحركة الأولمبية، وفقًا لـ"سكاي نيوز"، أن الوقت لا يزال مبكرًا لإعطاء رقم دقيق.

وأشار: «كإجراء فوري، أعطينا كل الموافقات للجان الأولمبية الوطنية من أجل تغطية استعداداتها للدورة الأولمبية، هذا ينطبق أيضا على الموافقات الخاصة بحاملي 1600 منحة دراسية أولمبية وأيضا على الموافقات الخاصة بفريق اللاجئين الأولمبي».

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمو أولمبياد طوكيو قرروا تأجيل هذه النسخة من الدورات الأولمبية إلى صيف 2021 بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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