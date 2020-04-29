رسميا.. إلغاء كأس السوبر الكتالوني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 09:48 مساء
مباراة سابقة لفريق برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

قرر الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، إلغاء مباراة كأس السوبر الكتالوني للموسم الجاري؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي إن ناديي برشلونة وإسبانيول، سيكون لديهما حق الاعتراض على القرار، باعتبار أنهما طرفا المباراة.

وذكر الاتحاد أن قراره مستمد من الاتفاق على إيقاف كافة منافسات كرة القدم للموسم الحالي، والتي تم الاتفاق عليها في 23 أبريل الجاري، وهو ما ينطبق على الاتحاد الكتالوني أيضًا.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الكتالوني، شهدت فوز جيرونا باللقب، بعدما تغلب على برشلونة 1 - صفر، في المباراة التي أقيمت في ملعب «نوفا كريو ألتا» في مدينة ساباديل.

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