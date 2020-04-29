وزير الرياضة الإيطالي: الطريق يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري

كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

اعتبر وزير الرياضة الإيطالي، فينتشنزو سبادافورا، أن الطريق بدأ يضيق أكثر فأكثر، بشأن استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال في مقابلة مع قناة «7»، وفقًا لـ«سكاي نيوز»: «أرى مسارا يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري.. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدًا بتنظيم الأمور لعودة آمنة الموسم المقبل الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية أغسطس».

وأوضح: «القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلا بالأمس، قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضا ليصبح بعد ذلك نهجا أوروبيا».

وأشار سبادافورا إلى أن الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالية قد يسفر عن مفاجأة، فغالبية الأندية قد تطالب بإيقاف الموسم الحالي، والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد.

ودعت رابطة الدوري الإيطالي إلى اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية، الجمعة، حيث من المقرر مناقشة هذه المسألة.