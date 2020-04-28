«فيفا» يحذر من جديد.. ويلمح بضرورة إلغاء الموسم في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 10:00 مساء
الاتحاد الدولي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

حذر رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مايكل ديهوج، من استئناف موسم 2019- 2020، مقترحًا أن تنصب مساعي الاتحادات الوطنية للعبة على الاستعداد للموسم المقبل وليس الموسم الحالي.

وأوضح «ديهوج» في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء: «بصفتي طبيبا فإنني أتشكك في إمكانية استئناف الدوريات وسط أزمة فيروس كورونا المستجد».

وقال: «أقترح إن أمكن أن يتم تجنب إقامة منافسات كرة القدم في الأسابيع المقبلة، مع محاولة الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل».

وأشار ديهوج: «هناك مخاطر وهي ليست مخاطر ذات عواقب محدودة، بل تطول الحياة وتصل إلى حد الموت، لذا أتوخى الحذر تمامًا وأطلب من الجميع توخي الحذر قبل اتخاذ قرار اللعب مجددًا».

وشدد رئيس اللجنة الطبية بـ«فيفا» على صعوبة استمرار قواعد التباعد الاجتماعي حال استئناف مباريات كرة القدم، معربا عن اعتقاده بأن بعض «القواعد الصحية» ينبغي تطبيقها حال استئناف الموسم.

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