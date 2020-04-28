رسميا.. إلغاء الدوري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 05:19 مساء
مباراة سابقة بين باريس سان جرمان وليون (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إلغاء الدوري الفرنسي، لهذا الموسم بشكل رسمي، وتعليق منافسات كرة القدم في فرنسا حتى سبتمبر المقبل.

ووفقا لـ«سكاي نيوز» فإنه يتوقع أن تجتمع رابطة الدوري الفرنسي هذا الأسبوع، لتحديد تفاصيل الإلغاء، وتحديل بطل الدوري من عدمه، والإقرار بموضوع الهبوط والصعود.

يذكر أن باريس سان جرمان كان الأقرب للقب الدوري، حيث يتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مارسيليا، مع تبقي 11 مباراة على النهاية.

ويعتبر الدوري الفرنسي أول مسابقة ضمن الدوريات الخمسة الكبرى «الإسباني والإيطالي والإنجليزي والألماني والفرنسي» يتم إلغاؤها تماما هذا الموسم.

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