بيان لسورية وآخر لروسيا بشأن عودة الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 03:57 مساء
جانب من مباراة سابقة في الدوري السوري (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الروسي لكرة القدم، أمس الإثنين، بعد اجتماعها مع مسؤولي الاتحاد الروسي للعبة، أنها تدرس الآن موعدين مقترحين لاستئناف فعاليات المسابقة بعد توقف منافسات هذا الموسم في الفترة الماضية، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، وأشارت الرابطة إلى أن الموعدين المقترحين هما 21 و28 يونيو المقبل، وفي أي من الحالتين، يمكن أن ينتهي الموسم طبقا لتوصيات الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» قبل 2 أغسطس المقبل.

وتكشف رابطة الدوري الروسي عن قرارها النهائي بهذا الشأن قريبا، كما أن إقامة المباريات دون جماهير تبدو خيارا مطروحا أيضا، حيث توقفت مباريات الدوري الروسي منذ منتصف مارس الماضي بسبب وباء «كورونا»، ويتصدر زينيت سان بطرسبرغ حامل اللقب جدول المسابقة، متفوقا على لوكوموتيف موسكو وكراسنودار اللذين يأتيان بعده مباشرة برصيد تسع نقاط لكل منهما، وأشارت الرابطة إلى أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة الخيارات الممكنة لتدريبات الأندية وكيفية عودة اللاعبين الأجانب إلى روسيا بعد سفرهم إلى بلادهم خلال الفترة الماضية.

وكما ارتبطت سورية بروسيا على الصعيد السياسي في الأحداث الأخيرة، كشف الاتحاد السوري لكرة القدم هو الآخر في بيان له أمس الإثنين، عن أن منافسات الدوري الممتاز ستعود دون جماهير اعتبارا من 29 مايو المقبل، بعد فترة توقف بسبب وباء «كوفيد-19». وأوضح الاتحاد أنه سيسمح لأندية الدوري الممتاز فقط باستئناف التدريبات منذ الأول من مايو بشرط مراعاة إجراءات السلامة والتباعد بين اللاعبين، كما كلف لجانا بمراقبة تنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية وإجراء فحوص طبية على الفرق للتأكد من خلوها من حالات الإصابة بالفيروس القاتل.

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