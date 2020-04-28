18 مايو تاريخ فاصل في عودة الدوري الإيطالي

جانب من مباريات الدوري الإيطالي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، أمس الإثنين، أنه سيراجع خطة استئناف النشاط الكروي، وأنه سيبذل قصارى جهده لاستيفاء كل الشروط اللازمة لعودة التدريبات في 18 مايو المقبل، وأشار غرافينا في تصريحات نشرها الاتحاد عبر موقعه الرسمي: «نعمل على استئناف كرة القدم في أجواء آمنة، وليس لمجرد استئنافها فقط، سنظل على تواصلنا مع المؤسسات بهدف التعاون وتقديم المقترحات، واستلام الملاحظات، وتقديم الحلول».

وأضاف: «وضعت اللجنتان الفنية والطبية بالاتحاد بروتوكولًا صارمًا للغاية، مثلما فعلت كل القطاعات التي ترغب في عودة نشاطها، ولكننا مستعدون لتطبيقه وتعديله بعد استلام تعليمات اللجنتين، واللجنة الأولمبية الإيطالية»، وتأتي تصريحات غرافينا بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، عودة تدريبات الفرق الرياضية الفردية في 4 مايو المقبل، بينما ستنتظر الفرق الجماعية حتى 18 من نفس الشهر.

يأتي هذا تماشيًا مع تحرك مماثل في الدوري الألماني، بعدما حذر الرئيس التنفيذي لنادي «بروسيا دورتموند» الألماني لكرة القدم، هانز يواكيم فاتسكه، من أن الدوري الألماني قد يتعرض للإفلاس ما لم تمنح الحكومة شارة استئناف البطولة في شهر مايو المقبل على الرغم من تفشي وباء فيروس «كورونا المستجد»، بعد أن أسفر انتشار الفيروس القاتل «كوفيد-19» عن شلل في كافة المنافسات الرياضية حول العالم، بما في ذلك كرة القدم، حيث علقت غالبية الدوريات والبطولات منذ منتصف مارس الماضي، ما ألحق بالأندية خسائر كبيرة جراء تراجع إيراداتها من حقوق البث التلفزيوني وبيع تذاكر المباريات وعقود الرعاية.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الخميس الماضي، أنها مستعدة لاستئناف منافسات البوندسليغا في التاسع من مايو في حال سمحت السلطات بذلك، وفقًا لـ«فرانس برس»، رغم مناقشات منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» حول مستقبل كرة القدم في القارة العجوز، تحت وطأة فيروس «كورونا»، وتوصيتهما بعد استشارة علماء الأوبئة بتجميد فعاليات كرة القدم إلى موعد بعيد، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس القاتل بشكل كامل، إلا أن محاولات جادة تجرى الآن من بينها الدوري الألماني للظهور مجددًا لإنقاذ المسابقة من الإفلاس.