القائمة السوداء لزيدان

الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

كشف اعتراف للاعب خط وسط ريال مدريد المعار إلى أرسنال هذا الموسم، داني سيبايوس، حجم التوتر في علاقته بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، حيث أكد أنه لم يتحدث إليه منذ مغادرته النادي الإسباني، ليظهر التوتر القائمة السوداء التي أعدها زيدان، وعلى الرغم من أن النادي كان يراهن عليه في ظل نقص لاعبي خط الوسط، لكن زيدان لم يكن يريده، وفي أكثر من قرار مثير للجدل، قرر زيدان أن يستغنى عن اللاعب ليتم إعارته لأرسنال في نهاية المطاف.

المثير أن سيبايوس يلعب على سبيل الإعارة في أرسنال، وعليه العودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يفترض أنه سيكون تحت أوامر زيدان مرة أخرى، لكن سيبايوس ليس اللاعب الوحيد الذي واجه مشاكل مع زيدان، فهناك إلى جانبه العديد من اللاعبين الكبار الذين خرجوا عن سيطرة المدرب على الرغم من إدارته الرائعة لغرفة تغيير الملابس أمثال ألفارو موراتا، خاميس رودريغيز، ماتيو كوفاسيتش وغاريث بيل، لتتسع القائمة السوداء لزيدان داخل النادي الملكي، وفقا لما كشفته جريدة «ماركا» الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

وبالنسبة لألفارو موراتا الذي عاد إلى العاصمة الإسبانية كنجم بعد عامين رائعين في يوفنتوس، حيث كان لاعبا رئيسيا، ولعب ما يقرب من 100 مباراة، وسجل 27 هدفا، استقبله زيدان بذراعين مفتوحين لأنه بحاجة إلى مهاجم بحجم رقم 9 آخر، لكنه لم يمنحه أبداً الدقائق التي يريدها، أما الكرواتي ماتيو كوفاسيتش فقد لعب موسما واحدا أكثر من موراتا، على الرغم من كونه أيضا أحد المغضوب عليهم ويضعهم زيدان في الصف الثاني ضمن أولوياته، لكن ليس مرشح بما يكفي للعب على حساب كاسيميرو أو توني كروس أو لوكا مودريتش في المباريات الكبيرة، ثم أتبع كوفاسيتش خطى موراتا وذهب إلى تشيلسي.

أما خاميس رودريغيز فقد غادر ريال مدريد بعد الفوز بالثنائية مثل موراتا موسم 2016-2017، حيث لم يكن سعيدا بدور البديل، وانضم إلى بايرن ميونخ لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وترك علاقة متوترة مع زيدان، وفي السياق ذاته، فإن غاريث بيل هو الشخص الوحيد الذي لم يغادر مدريد على الرغم من خلافه مع المدرب، وقد قضى ثلاث سنوات مضطربة في النادي، اثنان منها كانا تحت حكم زيدان.

ويستعد رئيس نادي «ريال مدريد»، فلورنتينو بيريز، للتضحية بسبعة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف جمع الأموال لجلب تعاقدات جديدة عن طريق بيع عديد اللاعبين الحاليين في الفريق الملكي، حيث سيكون الـ«ريال» وقتها بصدد التخلص من الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بنهاية إعارته تزامنًا مع نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى ذلك، ينوي بيريز التضحية بنحو ستة لاعبين حاليين في التشكيلة الحالية في قلعة الأبيض.