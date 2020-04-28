رسميا.. الأرجنتين تلغي الدوري وتعلق الهبوط لمدة موسمين

المدرب الأرجنتيني دييجو مارادونا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلغاء جميع مسابقاته هذا الموسم، وعلى رأسها الدوري كما أنه لن يكون هناك هبوط لمدة موسمين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، في وسائل إعلام محلية، وفقًا لـ"رويترز": "قررنا إلغاء المسابقات، وإن القرار سيتم المصادقة عليه رسميًا غدًا الثلاثاء".

وأوضح، أن ملحق الترقي سيستمر لكنه لم يوضح في أي درجة، ويتم تحديد الهبوط في الأرجنتين بناء على نظام معقد ينظر في نتائج الفرق خلال ثلاث سنوات، وسيتم تعليق العمل بهذا النظام في الموسم الحالي والموسم التالي.

وسيرحب آخر ثلاثة أندية في الترتيب بقرار تعليق الهبوط ومن بينهم خيمناسيا بقيادة المدرب دييجو مارادونا.

وتولى مارادونا مسؤولية خيمناسيا في سبتمبر 2019 حين كان النادي المنتمي لمدينة لابلاتا في ذيل الترتيب ورغم أن النتائج تحسنت كان الفريق يتجه للهبوط.