رسميا.. الأرجنتين تلغي الدوري وتعلق الهبوط لمدة موسمين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 12:35 صباحا
المدرب الأرجنتيني دييجو مارادونا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلغاء جميع مسابقاته هذا الموسم، وعلى رأسها الدوري كما أنه لن يكون هناك هبوط لمدة موسمين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، في وسائل إعلام محلية، وفقًا لـ"رويترز": "قررنا إلغاء المسابقات، وإن القرار سيتم المصادقة عليه رسميًا غدًا الثلاثاء".

وأوضح، أن ملحق الترقي سيستمر لكنه لم يوضح في أي درجة، ويتم تحديد الهبوط في الأرجنتين بناء على نظام معقد ينظر في نتائج الفرق خلال ثلاث سنوات، وسيتم تعليق العمل بهذا النظام في الموسم الحالي والموسم التالي.

وسيرحب آخر ثلاثة أندية في الترتيب بقرار تعليق الهبوط ومن بينهم خيمناسيا بقيادة المدرب دييجو مارادونا.

وتولى مارادونا مسؤولية خيمناسيا في سبتمبر 2019 حين كان النادي المنتمي لمدينة لابلاتا في ذيل الترتيب ورغم أن النتائج تحسنت كان الفريق يتجه للهبوط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تيدروس: كان على العالم الاستماع إلى تحذير منظمة الصحة العالمية منذ نهاية يناير
دولى
«ستوكهولم»: الإنفاق العسكري في 2019 بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة
دولى
التونسي الأصل يثير اهتمام «ريال مدريد»
رياضة عالمية
«أجوكو»: تغيير محركات 6 مولدات كهرباء في حقل البيضاء
ليبيا
«صدمة تاريخية».. «كورونا» يعيد الاقتصاد الأميركي إلى أجواء «الكساد الكبير»
اقتصاد
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
ثلاث دول أوروبية في بيان مشترك: تطورات النزاع في ليبيا تثير قلقا متزايدا على ...
ليبيا
القبض على خمسة أشخاص في مالطا بتهمة نقل عسكريين من وإلى ليبيا
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة تستفيق بعد شهر من إعلان وفاتها