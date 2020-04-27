كلوب: هذا اللاعب هو الأفضل في «ليفربول»

فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

كشف المدير الفني لـ«ليفربول» الإنجليزي، هوية أفضل لاعب وصفقة أبرمها منذ توليه الإدارة الفنية لـ«الريدز».

وقال كلوب، في تصريحات لبرنامج «بيور فوتبول بودكاست»، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، إن أفضل لاعب في فريقه، لم يكن من خلال صفقة انتقالات، بل تم الترويج له من داخل أروقة أكاديمية ليفربول.

وأوضح كلوب أن اللاعب هو ترينت ألكسندر أرنولد: «لم يكن علينا أن نشتريه، لكن مساعدي بيب ليجيندرز أحضره، وقال لي إنه يلعب في فريق الشباب في قلب الدفاع، كما يلعب أيضًا كظهير أيمن، أو كجناح أيمن، أو أيسر».

وتابع: «بعد أن قدِم للنادي كانت هناك ثمة مشكلة واحدة فقط.. فهو لم يكن لائقًا بدنيًّا بما فيه الكفاية، لأنه كان حديث السن، ولكننا رأينا فيه مستقبلاً في كرة القدم».

وأضاف المدرب الألماني: «اضطررنا للعمل على مسألة اللياقة البدنية مع أرنولد، لكنه قطع شوطًا كبيرًا من تلقاء نفسه، وكان من الجيد أن نراه الآن على هذا الشاكلة».