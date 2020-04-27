كلوب: هذا اللاعب هو الأفضل في «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 07:59 مساء
فريق ليفربول الإنجليزي. (أرشيفية : إنترنت)

كشف المدير الفني لـ«ليفربول» الإنجليزي، هوية أفضل لاعب وصفقة أبرمها منذ توليه الإدارة الفنية لـ«الريدز».

وقال كلوب، في تصريحات لبرنامج «بيور فوتبول بودكاست»، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، إن أفضل لاعب في فريقه، لم يكن من خلال صفقة انتقالات، بل تم الترويج له من داخل أروقة أكاديمية ليفربول.

وأوضح كلوب أن اللاعب هو ترينت ألكسندر أرنولد: «لم يكن علينا أن نشتريه، لكن مساعدي بيب ليجيندرز أحضره، وقال لي إنه يلعب في فريق الشباب في قلب الدفاع، كما يلعب أيضًا كظهير أيمن، أو كجناح أيمن، أو أيسر».

وتابع: «بعد أن قدِم للنادي كانت هناك ثمة مشكلة واحدة فقط.. فهو لم يكن لائقًا بدنيًّا بما فيه الكفاية، لأنه كان حديث السن، ولكننا رأينا فيه مستقبلاً في كرة القدم».

وأضاف المدرب الألماني: «اضطررنا للعمل على مسألة اللياقة البدنية مع أرنولد، لكنه قطع شوطًا كبيرًا من تلقاء نفسه، وكان من الجيد أن نراه الآن على هذا الشاكلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تيدروس: كان على العالم الاستماع إلى تحذير منظمة الصحة العالمية منذ نهاية يناير
دولى
«ستوكهولم»: الإنفاق العسكري في 2019 بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة
دولى
التونسي الأصل يثير اهتمام «ريال مدريد»
رياضة عالمية
«أجوكو»: تغيير محركات 6 مولدات كهرباء في حقل البيضاء
ليبيا
«صدمة تاريخية».. «كورونا» يعيد الاقتصاد الأميركي إلى أجواء «الكساد الكبير»
اقتصاد
مستشار الرئاسة بكوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم كونغ أون
دولى
في مثل هذا اليوم منذ عام مضى رحل الفنان والرياضي عبدالمجيد حقيق
ثقافة وفن
ثلاث دول أوروبية في بيان مشترك: تطورات النزاع في ليبيا تثير قلقا متزايدا على ...
ليبيا
القبض على خمسة أشخاص في مالطا بتهمة نقل عسكريين من وإلى ليبيا
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة تستفيق بعد شهر من إعلان وفاتها