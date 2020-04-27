كوليبالي أول أهداف «نيوكاسل» في ثوبه الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 05:24 مساء
السنغالي كاليدو كوليبالي. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن نادي «نيوكاسل» الإنجليزي، يرغب في دخول سباق الحصول على خدمات مدافع «نابولي» الإيطالي، السنغالي كاليدو كوليبالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت جريدة «ديلي ميل»، وفقًا لـ«كورة»، أن أول ما ينوي به الملاك الجدد للنادي الإنجليزي، عند شرائه، من صندوق الاستثمار السعودي، هو الدخول بقوة في سباق ضم كوليبالي.

ويستعد رئيس «نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لبيع المدافع السنغالي، الذي انخفض ثمنه بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وبالتالي من المنتظر أن يصل ثمنه نحو 70 مليون إسترليني، ومع عدم اقتناع كوليبالي بالانتقال إلى صفوف «باريس سان جيرمان»، ربما تكون الوجهة الأقرب له هي الانتقال للدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن صندوق الاستثمار السعودي، يستعد بقوة لشراء نادي «نيوكاسل»، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، وجعله من أقوى الأندية في القارة الأوروبية.

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