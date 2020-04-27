جدل في برشلونة وتفاوض غامض مع يوفنتوس

وضع «برشلونة» الإسباني مدافع «يوفنتوس»، الهولندي ماتياس دي ليخت، ضمن اهتماماته في الفترة المقبلة، بهدف الحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث بات المدافع الهولندي على متابعة مباشرة للمفاوضات التي تجري بين الـ«بارسا» والـ«يوفي» مؤخرًا لانتقاله المحتمل لـ«البلوغرانا»، حسبما قالت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أمس الأحد.

كما أوضحت الجريدة أن دي ليخت لديه الكثير من الخيارات للعب في ملعب «كامب نو» في الموسم المقبل، بعد أن رفض عرض الانضمام في الصيف الماضي، لكن وسائل إعلام أخرى تقول ليس هناك محادثات بين وكيل الأعمال مينو رايولا، ونادي «برشلونة»، حول ماتياس دي ليخت، علاوة على ذلك ليس لدى «يوفنتوس» أي نية لبيع اللاعب الهولندي.

ويعد دي ليخت (20 عامًا) من اللاعبين البارزين، وقع لصالح «يوفنتوس» في صفقة قدرت بقيمة 85.5 مليون يورو في الصيف الماضي، لعب 27 مباراة هذا الموسم، وسجل هدفين.

المثير أن جريدة «موندو ديبورتيفو» كشفت أيضًا أن «برشلونة» اتخذ قرارًا بشأن مستقبل جناحه الإسباني الشاب أنسو فاتي، بعدما أُثيرت التكهنات حوله مؤخرًا، حيث أكدت تقارير إسبانية، أوردت أن الـ«بارسا» يرغب في إعارة صاحب 17 عاماً الموسم المقبل، من أجل ضمان مشاركته بانتظام وتحقيق والنمو، في حين تشير «موندو» إلى أن «برشلونة» لا يُخطط للتفريط في فاتي بأي شكل في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، كونه يدخل في خطط المدير الفني كيكي سيتين الموسم المقبل، بعدما لعب فاتي 24 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلاله خمسة أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة لزملائه ليظهر بشكل جيد.