التونسي الأصل يثير اهتمام «ريال مدريد»

الفرنسي وسام بن يدر (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى نادي «ريال مدريد» اهتمامًا غير عادي بإمكانات وقدرات مهاجم «موناكو» الفرنسي وسام بن يدر صاحب الأصول التونسية، بعدما استقطبت المستويات المميزة التي قدمها صاحب 29 عامًا هذا الموسم اهتمام عدد كبير من أندية النخبة في إنجلترا وإسبانيا، على غِرار «مانشستر سيتي»، «ليفربول»، «مانشستر يونايتد»، «توتنهام هوتسبير»، «أرسنال»، «أتلتيكو مدريد»، و«فالنسيا»، حيث يواجه موناكو صعوبة للاحتفاظ بـ«بن يدر»، على خلفية الاهتمام المتزايد به من عمالقة أوروبا، بعد أن وصل سعره إلى 45 مليون يورو، وهو رقم في متناول معظم الأندية الكبرى، وفقًا لما كشفته جريدة ليكيب الفرنسية، اليوم الإثنين.

ووسام بن يدر هو لاعب كرة قدم فرنسي من أصل تونسي، من مواليد 12 أغسطس 1990 في مدينة سارسيل الفرنسية، يلعب حاليًا في صفوف نادي «موناكو» الفرنسي منذ صيف 2019 بعدما انتقل من صفوف نادي «إشبيلية» الإسباني الذي لعب معه ثلاثة مواسم منذ صيف 2016 قادمًا إليه من نادي «تولوز» الفرنسي الذي لعب له ستة مواسم ما بين 2010 و2016، بعد موسم واحد قضاه مع نادي الفورتفيل الذي بدأ مسيرته الكروية معه، وعلى الصعيد الدولي سبق لوسام اللعب لمنتخب فرنسا لكرة القدم داخل الصلات، كما لعب لمنتخب فرنسا تحت 21 سنة.

ويستعد رئيس نادي «ريال مدريد»، فلورنتينو بيريز، للتضحية بستة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف جمع الأموال لجلب تعاقدات جديدة عن طريق بيع عديد اللاعبين الحاليين في الفريق الملكي، حيث سيكون الـ«ريال» وقتها بصدد التخلص من الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بنهاية إعارته تزامنًا مع نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى ذلك، ينوي بيريز التضحية بنحو ستة لاعبين حاليين في التشكيلة الحالية في قلعة الأبيض.

وعلى الرغم من أنه لا يريد المغادرة، إلا أن غاريث بيل سيكون في السوق، جنبًا إلى جنب مع جيميس رودريغيز، ولوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، ومن المحتمل أيضًا أن يتم بيع ألفارو أودريوزولا، وناتشو فرنانديز، حيث يعمل «ريال مدريد» على التخلص من ناتشو مع محاولة جلب مدافع «لايبزيغ» الألماني، دايوت أوباميكانو، الذي لفت انتباه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، وفقًا لمعلومات حصلت عليها جريدة «آس» الإسبانية الشهيرة.

وتشير التقارير إلى احتمالية حدوث ثورة مرتقبة في تشكيلة المدرب زيدان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي، يمكن لـ«ريال مدريد» أن ينعش خزينته بمبلغ يصل إلى 121 مليون يورو، في حال بيع اللاعبين الستة المذكورين في الصيف، حيث تقدر قيمة غاريث بيل وجيميس رودريغيز بـ32 مليون يورو لكل لاعب، أما قيمة فاسكيز وأودريوزولا فتبلغ 16 مليون يورو لكل لاعب، بينما تبلغ قيمة ماريانو دياز 13 مليون يورو، وناتشو فرنانديز 12 مليون يورو، كما سيساعد رحيل هؤلاء اللاعبين «ريال مدريد» على توفير نحو 75 مليون يورو من فاتورة الأجور السنوية، مما يسمح للنادي بجلب تعاقدات جديدة دون المخاطرة بتجاوز الحد الأقصى للإنفاق الذي يحسبه «الليغا» لكل نادٍ.