إلغاء جائزة فرنسا لـ«فورمولا وان» وإقامتها دون جمهور في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 10:53 صباحا
البريطاني لويس هاميلتون لحظه فوزه بسباق جائزة المجر الكبرى، 4 أغسطس 2019. (فرانس برس)

أعلن منظمو جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا وان، اليوم الإثنين أن السباق سيقام دون جمهور في موعده المبدئي المقرر في 19 يوليو المقبل، بينما تم إلغاؤها في فرنسا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يتخذ المنظمون حتى الآن قرارا نهائيا بإرجاء أو إلغاء السباق المقرر في 19 يوليو، لكن رسالة المدير الإداري لحلبة سيلفرستون ستيوارت برينغل إلى المشجعين الذين اشتروا تذاكر، تمهد الطريق لسباق خلف أبواب موصدة.

وقال برينغل عبر حساب «سيلفرستون» على «تويتر»: أشعر بخيبة أمل كبيرة لإخباركم بأننا غير قادرين على تنظيم سباق جائزة بريطانيا الكبرى هذا العام أمام الجماهير في سيلفرستون».

بينما انضمت جائزة فرنسا الكبرى لسباقات الفورمولا وان إلى لائحة المراحل التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بإعلان المنظمين اليوم الإثنين إلغاءها بعد أن كانت مقررة في 28 يونيو.

وقال مدير السباق إيريك بوييه: «نظرا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس كورونا، فإن جائزة فرنسا الكبرى أحيطت علما بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية، مما يجعل من المستحيل الإبقاء على سباقنا».

وأصبحت جائزة فرنسا الكبرى السباق العاشر الذي يتم إرجاؤه (البحرين والصين وفيتنام وهولندا وإسبانيا وأذربيجان وكندا)، أو إلغاؤه (أستراليا وموناكو وفرنسا) هذا الموسم، مما يجعل جائزة النمسا المقررة في الخامس من يوليو الموعد الجديد المبدئي لانطلاق موسم 2020.

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