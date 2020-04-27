الحكومة الإيطالية تحدد 18 مايو لعودة تدريبات الأندية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أبريل 2020, 12:41 صباحا
البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

أعلنت الحكومة الإيطالية، برئاسة جيوسيبي كونتي، أنها ستسمح إلى عودة التدريبات، للرياضات الفردية في 4 مايو المقبل، وللرياضات الجماعية في 18 من ذات الشهر.

وأوضح كونتي، في مؤتمر للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد، أنه اعتبارا من 4 مايو، سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب مغلقة.

وقال إنه بالنسبة للرياضات الجماعية، فإن الضوء الأخضر أعطي اعتبارًا من 18 مايو المقبل، فيما لم يتخذ أي قرار بشأن معاودة المنافسات التي توقفت بسبب الحجر الصحي في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت السلطات الكروية في البلاد، أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019-2020، وأمهلت نفسها مهلة أقصاها 2 أغسطس من أجل ذلك.

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