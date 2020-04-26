«فاتورة» نيمار تهدد حلم العودة إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 09:40 مساء
النجم البرازيل نيمار دا سيلفا. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن عودة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، إلى نادي برشلونة الإسباني أصبحت مهددة بقوة، بسبب الأزمة الاقتصادية المتوقع أن يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن فاتورة استعادة نيمار تمثل ضربة كبيرة لأحلام جوزيب بارتوميون رئيس برشلونة الحالي، الذي يأمل في تعزيز صفوف فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا، قبل انتهاء ولايته، أملًا في تدعيم موقفه قبل الانتخابات المقبلة، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأوضح فاجنر ريبيرو، وكيل نيمار السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، حدد سعر النجم البرازيلي بـ164 مليون يورو، وهو الرقم الذي بات صعبًا على برشلونة دفعه، عقب الأزمات الاقتصادية التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا.

ويكلف نيمار نادي باريس سان جيرمان ما يقرب من 70 مليون يورو سنويًا، وهو ما يعني أن فاتورة انتقاله إلى برشلونة بعقد طويل ستكلف النادي الكتالوني ما يقرب من 500 مليون يورو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرهان: «قوات وميليشيات» إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية
عربى
فيروس «كورونا» يضاعف محنة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل
عربى
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن «الإدارة الذاتية»
عربى
شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يكشفون علاقة الشامة والنمش بسرطان الجلد