«فاتورة» نيمار تهدد حلم العودة إلى برشلونة

النجم البرازيل نيمار دا سيلفا. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن عودة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، إلى نادي برشلونة الإسباني أصبحت مهددة بقوة، بسبب الأزمة الاقتصادية المتوقع أن يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن فاتورة استعادة نيمار تمثل ضربة كبيرة لأحلام جوزيب بارتوميون رئيس برشلونة الحالي، الذي يأمل في تعزيز صفوف فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا، قبل انتهاء ولايته، أملًا في تدعيم موقفه قبل الانتخابات المقبلة، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأوضح فاجنر ريبيرو، وكيل نيمار السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، حدد سعر النجم البرازيلي بـ164 مليون يورو، وهو الرقم الذي بات صعبًا على برشلونة دفعه، عقب الأزمات الاقتصادية التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا.

ويكلف نيمار نادي باريس سان جيرمان ما يقرب من 70 مليون يورو سنويًا، وهو ما يعني أن فاتورة انتقاله إلى برشلونة بعقد طويل ستكلف النادي الكتالوني ما يقرب من 500 مليون يورو.