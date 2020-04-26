«كورونا» يجمد مفاوضات برشلونة مع حارسه الألماني

الألماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن نادي «برشلونة» الإسباني، جمد مفاوضات تمديد التعاقد مع حارسه الألماني الدولي مارك أندريه تير شتيغن، موقتًا بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وذكرت جريدة «سبورت»، وفقًا لـ«الشروق»، اليوم الأحد، أن «برشلونة» يحتاج إلى استيضاح الصورة مبدئيًا بشأن التداعيات المالية للأزمة حتى يتمكن من تقديم عرض نهائي لتمديد الحارس صاحب الـ(27 عامًا).

وأوضحت الجريدة أن علاقة تير شتيغن مع النادي الإسباني، الذي انتقل إليه في 2014 قادمًا من «بوروسيا مونشنجلادباخ»، ومع زملائه ممتازة، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك رغبة في الوصول إلى اتفاق.

وتابعت أن وكيل أعمال تير شتيغن، جيرد فوم بروخ، أبدى تفهمه الكامل لقطع المفاوضات، لكنه قال إن القرار لم يخلُ من مخاطر لأن عديد الأندية الأوروبية الكبرى أبدت اهتمامها بتيرشتيغن، ومن بينها «يوفنتوس» و«تورين» و«مانشستر سيتي».