قرار جديد يمهد لتأجيل عودة الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي. (أرشيفية : إنترنت)

كشف رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، أنه سيتم تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد اعتبارًا من 4 مايو المقبل، قائلًا: «نعمل من أجل السماح للكثير من الأعمال في البلاد بالعودة يوم 4 مايو».

وقال كونتي في تصريحات لجريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، وفقًا لـ«كورة»: «لا يمكننا تمديد فترة الإغلاق بعد الآن، حيث سنخاطر بدخول البلاد أزمة اجتماعية واقتصادية، وسنعلن تفاصيل الخطة الجديدة بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير».

وأشار: «ستكون هناك مراجعة لقواعد الإغلاق، لكن هذا لا يعني التخلي عنها بشكل كامل، لسنا في وضع يسمح لنا بحرية الحركة، إلا أننا ندرس تخفيف القيود الأكثر صرامة»، متابعًا، أن المدارس لن تفتح مرة أخرى حتى سبتمبر، كما أنه لن يسمح للمقاهي والمطاعم بالعمل يوم 4 مايو.

وذكرت جريدة «لا ريبوبليكا» أن الوضع الحالي وقرارات الحكومة، تؤكد عدم عودة الجماهير إلى الملاعب حتى يناير2021، وشددت على أن القرارت الأخيرة ستدمر عودة الفرق للتدريبات الفردية يوم 4 مايو المقبل، وقد تؤجلها حتى 18 من نفس الشهر، ما سيتسبب في مزيد التأخير لعودة الحياة إلى الدوري الإيطالي.