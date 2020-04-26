ضربة مفاجئة وصادمة تغير معالم شعبية دروغبا

المهاجم الإيفواري الأسطوري، ديدييه دروغبا (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى أسطورة كرة القدم في كوت ديفوار، ومهاجم «تشيلسي» الإنجليزي السابق، دييديه دروغبا، صدمة قاسية بعد خسارته في انتخابات اتحاد الكرة في بلاده، اليوم الأحد، والتي أُقيمت منذ ساعات قليلة، وجاءت الصدمة ليس في خسارة دروغبا، إنما جاءت بعد حصوله على صفر في الأصوات ومن ثم عدم الحصول على أي دعم من الأعضاء، في المقابل حصل منافسه سوري دياباتي على 11 صوتًا من أصل 14 وامتنع 3 عن التصويت، بينما لم يحصل المرشح الثالث إدريس ديالو نائب الرئيس الحالي، على أصوات هو الآخر، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إفوارية.

وسائل الإعلام ذاتها أكدت أن نتائج الانتخابات التي أُجريت عبر الفيديو كونفرانس أثارت جدلًا هائلًا في ساحل العاج، كما قال الموقع إن دروغبا كان يأمل أن يحالفه الحظ في الانتخابات لكنه فوجئ بعدم الحصول على أي أصوات.

جاء ذلك، بعد أيام بسيطة من إعلان المهاجم الإيفواري أن مستشفاه في مدينة أبيدجان عاصمة بلاده، ستكون تحت خدمة السلطات لتخصيصه كمركز للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، حيث أكدت جريدة «ليكيب» الرياضية، أن مهاجم «تشيلسي» الإنجليزي السابق، قدم المشروع في المستشفى الواقع بأحد الأحياء الشهيرة في أبيدجان، وأن السلطات قدمت الشكر للهداف الأسطوري.

ولا تقتصر الشعبية الجارفة لدروغبا على بلدته أو منطقته، بل تمتد إلى مختلف أرجاء العالم، كونه سفيرًا دائمًا للقارة السمراء، فرغم ما حققه النجم الإيفواري من إنجازات وشهرة كبيرة في عالم كرة القدم، بحصوله مع البلوز على لقب الدوري الإنجليزي ومنافسته الدائمة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، ومساعدة منتخب بلاده في الوصول إلى كأس العالم العامين 2006 و2010، إلا أنه يرى أن أهم إنجاز في حياته هو مبادرته لإنشاء مستشفى خيري للفقراء في أبيدجان.

وقد تبرع النجم الإيفواري بمبلغ 3 ملايين جنيه استرليني لتنفيذ هذا المشروع الإنساني، وفي تصريحات للموقع الرسمي لنادي تشيلسي قال دروغبا: «بدأت في بناء مستشفى في أبيدجان، وهذا سيكون أفضل إنجاز في حياتي، فأنا أعتقد أن بعض اللاعبين ليس لديهم الوقت الكافي ليسألوا أنفسهم ماذا ستفعل بعد الانتهاء من ممارسة الكرة، وأنا لم أتأخر في توجيه هذا السؤال إلى نفسي والإجابة عليه عمليًّا، من خلال القيام ببناء هذا المستشفى».

وساهم عدد من نجوم الدوري الإنجليزي بمساندة دروغبا في خطوته التي اتخذها بتنظيم حفل خيري جمع دروغبا من خلاله نصف مليون جنيه استرليني لدعم مشروعه الخيري، وعلى رأس النجوم الذين ساهموا في هذا العمل مايكل إيسيان وجو كول وآشلي كول وأنيلكا وغيرهم من مشاهير اللاعبين، قبل أن تأتي انتخابات اتحاد الكرة الإيفواري الأخيرة لتغير شكل شعبية دروغبا.