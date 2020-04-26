بايرن ميونخ يصالح حارسه الدولي الألماني «نوير»

حارس المرمى الدولي مانويل نوير (أرشيفية : الإنترنت)

كشف مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني، حسن صالح حميدزيتش، النقاب عن مساعي تجديد عقد حارس المرمى الدولي مانويل نوير، وقال حميدزيتش لجريدة «فيلت أم سونتاغ»، اليوم الأحد: «أنا متفائل، أتمنى أن نمدد عقد مانويل»، وبحسب صالح حميدزيتش فإن الخلافات الأخيرة بين نوير وبطل «البوندسليغا» تم تسويتها داخلياً.

وفي مقابلة صحفية جرت مؤخراً مع الجريدة ذاتها اشتكى نوير من افتقاده إلى التقدير المعنوي الذي كان يلقاه في الماضي، خلال عملية التفاوض مع إدارة النادي البافاري لتجديد عقده، وعبر حارس مرمى منتخب ألمانيا عن غضبه لتداول تفاصيل المحادثات بشأن تجديد عقده، عبر وسائل الإعلام، دون إحراز أي تقدم على أرض الواقع، خصوصا مع تصاعد أزمة فيروس «كورونا» المستجد الذي أجل النشاط الرياضي، وجميع مظاهر الحياة في العالم بأسره.

المثير أن نوير دخل في أزمة تجديد عقد مواطنه في برشلونة، مارك أ