تحذيرات من انضمام كوتينيو إلى تشيلسي

نجم برشلونة الإسباني فيليب كوتينيو. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن أسطورة تشيلسي، ألان هودسون، حذر المدير الفني للفريق اللندني، فرانك لامبارد، من التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني فيليب كوتينيو.

وبرر هودسون، وفقًا لـ«كورة»، تحذيره للامبارد، بكبر سن كوتينيو، مقارنة بالسياسة التي بدأ تشيلسي في الاعتماد عليها، بالدفع باللاعبين الصغار.

وارتبط اسم كوتينيو بالعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ، ويعد تشيلسي أبرز المرشحين للحصول على خدماته.

وقال هودسون في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية: «لا أعتقد أن كوتينيو هو الخيار الأمثل لتشيلسي في الميركاتو الصيفي، في ظل اعتماد لامبارد على الكثير من الشباب».

وعن سبب تراجع مستوى كوتينيو، أوضح: «الأسئلة تفوق الإجابات بكثير، لكن بالنسبة لي، فإن انخفاض مستوى كوتينيو يذكرني بما حدث لألكسيس سانشيز بعد مغادرته آرسنال»، مشيرًا: «كوتينيو أخطأ برحيله عن ليفربول، وانضمامه إلى برشلونة، فقد كان لاعبًا رائعًا قبل رحيله عن آنفيلد».