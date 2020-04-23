مفاجأة سعيدة في الدوري الإنجليزي بعد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 06:17 مساء
ماني في هجوم ليفربول خلال لقاء سابق (أرشيفية : الإنترنت)

أجرت الحكومة البريطانية مباحثات مع الأندية حول إمكانية بث باقي مباريات موسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم مجانا، حال استئناف فعاليات المسابقة، حسبما أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، من بينها جريدة «ذا ميرور» البريطانية التي أكدت أن وزير الثقافة البريطاني أوليفر داودن، حث مسؤولي الدوري على دراسة فكرة بث المباريات في القنوات الأرضية.

وتعرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على القنوات المدفوعة مقدماً مثل قناتي «سكاي سبورتس» و«بي تي»، فيما تعرض منصة «أمازون» أيضاً 20 مباراة في فترة أعياد الكريسماس، وقال داودن: «أقدر أن الرياضة تعتمد على إيرادات الاشتراكات التلفزيونية، ولهذا، لا أرغب في إصدار تفويض ما شامل من خلال محاولة تغيير الأمور، لكنهم مدركون الوضع، وهناك طرق مختلفة يمكن من خلالها حماية الإيرادات الناتجة من حقوق البث ولكننا نبحث أيضاً عن طرق لزيادة الإيرادات».

وتشعر الحكومة البريطانية بالقلق من أن العودة إلى القنوات المدفوعة مقدما، قد يؤدي لكثرة زيارات المتفرجين منازل أصدقائهم لمشاهدة المباريات لديهم، لذا جاءت فكرة وزير الثقافة بهدف منع المشاهدين من التزاحم بأي شكل من الأشكال، بعدما توقفت منافسات الدوري الإنجليزي منذ مطلع مارس الماضي مع تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب الملايين حول دول العالم المختلفة.

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