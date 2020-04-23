75 مليون دولار للأندية الأوروبية بأمر «يويفا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 05:39 مساء

دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» 70 مليون يورو إلى الأندية كمستحقات مالية قبل موعدها المحدد، بما يوازي 75 مليون دولار للتخفيف من تداعيات توقف النشاط بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب الملايين في مختلف البلاد.

وقال «يويفا» إنه دفع المبالغ للأندية التي قدمت لاعبين للمنتخبات الوطنية في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020، وكان من المفترض صرف هذه المستحقات بعد استكمال ملحق التصفيات، وفقا لما نقله موقع «24» عن رويترز، اليوم الخميس.

وتأجل ملحق التصفيات الذي كان مقرراً في مارس الماضي، بسبب انتشار الفيروس، لكن «يويفا» أراد دفع المستحقات بشكل مبكر، وسيتم توزيع 50 مليون يورو على الأندية التي قدمت اللاعبين إلى 39 منتخبا لم يتأهلوا لملحق التصفيات و17.7 مليون يورو للأندية التي قدمت لاعبين خلال دور المجموعات، ويبلغ عددها 16 فريقا وبلغت بالفعل الملحق، وسيتم إرسال 2.7 مليون يورو بعد انتهاء الملحق.

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