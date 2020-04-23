الدوري الألماني مستعد لاستئناف النشاط في التاسع من مايو

شعار الدوري الألماني البوندسليغا. (الإنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس أنها مستعدة لاستنئاف منافسات البوندسليغا في التاسع من مايو في حال سمحت السلطات بذلك، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت بعد اجتماع مع أندية الدرجة الأولى إن «الدوري بات مستعدا للعودة الشهر المقبل في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية».

وتوقف الدوري الألماني في 13 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تقام المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا بدءًا من مساء 13 مارس بلقاء فورتونا دوسلدورف وبادربورن، على أن تقام كل مبارياتها دون جمهور، لكن الرابطة الألمانية حذت حذو نظيراتها في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا، باللجوء الى تعليق كامل للمباريات لفترة موقتة.