إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 09:20 مساء
نادي كريستال بالاس الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن وفاة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق، بعد إصابته بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

ونشر النادي بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه وفاة يان رينولدز أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارته المعركة التي خاضها مع فيروس «كورونا»، ليصبح أول حالة وفاة بالفيروس في «البريميرليغ».

وذكر النادي أن رينولدز الذي وافته المنية بعمر 53 سنة كان مسعفا في العاصمة لندن لمدة 30 عامًا، وعمل مسعفا في الطاقم الطبي للنادي الإنجليزي في الأعوام الثمانية الأخيرة.

ونعى النادي الإنجليزي في بيانه وفاة رينولدز، وقدم التعازي الحارة لأسرته وأكد وقوفه بجانبهم في محنتهم.

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