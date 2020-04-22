بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا». (أرشيفية : إنترنت)

ناقشت منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مستقبل كرة القدم في القارة العجوز، تحت وطأة تفشي وباء فيروس «كورونا المستجد».

وأوصت منظمة الصحة، وفقًا لـ«روسيا اليوم» الاتحاد الأوروبي، بعد استشارة علماء الأوبئة، بعدة نصائح، من بينها تجميد فعاليات كرة القدم إلى موعد بعيد، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس القاتل بشكل كامل.

وذكرت شبكة «fox sports»، أن اثنين من أكبر علماء الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية حضرا الاجتماع، وطالبا بضرورة تجميد النشاط الكروي في أوروبا حتى نهاية العام 2021، في محاولة لإيقاف تفشي «كورونا».

وأوضحت الشبكة أن منظمة الصحة العالمية كانت جادة في طلبها، على اعتبار أن هذه الرياضة هي الأكثر عرضة لانتشار الوباء العالمي.