حقيقة 300 مليون يورو في صفقة مبابي لريال مدريد

نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف وكيل أعمال نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، إيفان لومي، النقاب بشكل رسمي وصريح عن رغبة موكله اللعب في ريال مدريد، حيث كان الريال على وشك التوصل إلى اتفاق مع سان جيرمان لضم مبابي في الصيف المقبل، مقابل 180 مليون يورو، لكن توقفت المحادثات بين الأطراف المعنية، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء فيروس «كورونا».

وقال إيفان لومي في تصريحاته لجريدة «ماركا» الإسبانية، أمس الثلاثاء: «مبابي يريد الانضمام إلى ريال مدريد، فهو يريد الوجود رفقة قدوته زيدان، وسيصبح أفضل لاعب 9 في العالم، في سياق عادي يمكننا أن نعتقد أنه سيوقع هذا الصيف مع ريال مدريد، لكنهم الآن لا يستطيعون دفع 300 مليون يورو».

يستعد رئيس نادي «ريال مدريد»، فلورنتينو بيريز، للتضحية بستة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف جمع الأموال لجلب تعاقدات جديدة عن طريق بيع عديد اللاعبين الحاليين في الفريق الملكي، حيث سيكون الـ«ريال» وقتها بصدد التخلص من الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بنهاية إعارته تزامنًا مع نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى ذلك، ينوي بيريز التضحية بنحو ستة لاعبين حاليين في التشكيلة الحالية في قلعة الأبيض.

وعلى الرغم من أنه لا يريد المغادرة، إلا أن غاريث بيل سيكون في السوق، جنبًا إلى جنب مع جيميس رودريغيز، ولوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، ومن المحتمل أيضًا أن يتم بيع ألفارو أودريوزولا، وناتشو فرنانديز، حيث يعمل «ريال مدريد» على التخلص من ناتشو مع محاولة جلب مدافع «لايبزيغ» الألماني، دايوت أوباميكانو، الذي لفت انتباه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، وفقًا لمعلومات حصلت عليها جريدة «آس» الإسبانية الشهيرة، الإثنين.

وتشير التقارير إلى احتمالية حدوث ثورة مرتقبة في تشكيلة المدرب زيدان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي، يمكن لـ«ريال مدريد» أن ينعش خزينته بمبلغ يصل إلى 121 مليون يورو، في حال بيع اللاعبين الستة المذكورين في الصيف، حيث تقدر قيمة غاريث بيل وجيميس رودريغيز بـ32 مليون يورو لكل لاعب، أما قيمة فاسكيز وأودريوزولا فتبلغ 16 مليون يورو لكل لاعب، بينما تبلغ قيمة ماريانو دياز 13 مليون يورو، وناتشو فرنانديز 12 مليون يورو، كما سيساعد رحيل هؤلاء اللاعبين «ريال مدريد» على توفير نحو 75 مليون يورو من فاتورة الأجور السنوية، مما يسمح للنادي بجلب تعاقدات جديدة دون المخاطرة بتجاوز الحد الأقصى للإنفاق الذي يحسبه «الليغا» لكل نادٍ.