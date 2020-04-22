هولندا تنتظر فتوى الاتحاد الأوروبي لإيقاف الدوري نهائيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 10:32 صباحا
جانب من مباراة سابقة في الدوري الهولندي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن مخطط يبحثه بجدية، بعدما أعلن أنه يفكر في إيقاف نشاط الدوري المحلي نهائيا شرط التشاور مع الاتحاد الأوروبي للعبة.

جاء ذلك بعد قرار الحكومة المحلية تمديد منع إقامة الأحداث الكبرى حتى الأول من سبتمبر بسبب فيروس «كورونا» المستجد الذي أودى بحياة الآلاف وأصاب الملايين في مختلف البلاد، وتسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الهولندي، أمس الثلاثاء، « تنوي لجنة كرة القدم المحترفة عدم إكمال مسابقة موسم 2019-2020، سيتشاور الاتحاد الهولندي مع الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد»، مشيرا إلى أن الأندية والجهات المختصة ستجتمع الجمعة لمناقشة هذا الأمر، وفقا لما نقلته فرانس برس.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر «توصية صلبة» من أجل استكمال المسابقات المحلية في البطولات القارية الثلاثاء.

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