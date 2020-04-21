121 مليون يورو تدفع بيريز لدراسة إطاحة 6 من نجوم «ريال مدريد»

فلورنتينو بيريز يتوسط نجوم ريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد رئيس نادي «ريال مدريد»، فلورنتينو بيريز، للتضحية بستة لاعبين في الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف جمع الأموال لجلب تعاقدات جديدة عن طريق بيع عديد اللاعبين الحاليين في الفريق الملكي، حيث سيكون الـ«ريال» وقتها بصدد التخلص من الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بنهاية إعارته تزامنًا مع نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى ذلك، ينوي بيريز التضحية بنحو 6 لاعبين حاليين في التشكيلة الحالية في قلعة الأبيض.

وعلى الرغم من أنه لا يريد المغادرة، إلا أن غاريث بيل سيكون في السوق، جنبًا إلى جنب مع جيميس رودريغيز، ولوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، ومن المحتمل أيضًا أن يتم بيع ألفارو أودريوزولا، وناتشو فرنانديز، حيث يعمل «ريال مدريد» على التخلص من ناتشو مع محاولة جلب مدافع «لايبزيغ» الألماني، دايوت أوباميكانو، الذي لفت انتباه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، وفقًا لمعلومات حصلت عليها جريدة «آس» الإسبانية الشهيرة، أمس الإثنين.

وتشير التقارير إلى احتمالية حدوث ثورة مرتقبة في تشكيلة المدرب زيدان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي، يمكن لـ«ريال مدريد» أن ينعش خزينته بمبلغ يصل إلى 121 مليون يورو، في حال بيع اللاعبين الستة المذكورين في الصيف، حيث تقدر قيمة غاريث بيل وجيميس رودريغيز بـ32 مليون يورو لكل لاعب، أما قيمة فاسكيز وأودريوزولا فتبلغ 16 مليون يورو لكل لاعب، بينما تبلغ قيمة ماريانو دياز 13 مليون يورو، وناتشو فرنانديز 12 مليون يورو، كما سيساعد رحيل هؤلاء اللاعبين «ريال مدريد» على توفير نحو 75 مليون يورو من فاتورة الأجور السنوية، مما يسمح للنادي بجلب تعاقدات جديدة دون المخاطرة بتجاوز الحد الأقصى للإنفاق الذي يحسبه «الليغا» لكل نادٍ.

وفي 31 مارس الماضي، كشفت جريدة «آس» الإسبانية، أن اللاعب الكولومبي جيميس رودريغيز في طريقه للخروج من «ريال مدريد»، في الميركاتو الصيفي المقبل، وأوضحت أن جيميس ليس في خطط المدير الفني للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يمتد عقده حتى العام 2021، وسيكون «ريال مدريد» مضطرًا لبيعه في الصيف والاستفادة من قيمة بيعه لتمويل صفقات جديدة، بدلاً عن خسارته مجاناً في العام المقبل.

بدا أن وقت جيميس رودريغيز في «ريال مدريد يقترب من نهايته، حيث إن فيروس «كورونا» يزيد الوضع سوءًا على اللاعب الكولومبي، مثل اللاعب الويلزي غاريث بيل، بسبب الانتظار على قائمة الـ«ريال» دون الظهور ضمن قوام الفريق، لتنخفض أهمية ججيميس في «ريال مدريد»، حيث لعب 650 دقيقة فقط هذا الموسم، على الرغم من أنه يحتل المركز 21 في قائمة اللاعبين الأكثر استخدامًا، ولم يشارك في الدوري الإسباني «الليغا» منذ 19 أكتوبر الماضي، أثناء الخسارة أمام «ريال مايوركا» بهدف نظيف.

أيضًا بات النجم الويلزي غاريث بيل على وشك الخروج من حسابات زيدان، حيث أبعده عن عديد المباريات قبل التوقف القسري للمنافسات، وغاب اللاعب حتى عن الجلوس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات، ما أكد في وقتها نية زيدان النهائية بالتخلي عن اللاعب، وكان بيل في الصيف الماضي قريبًا من الرحيل إلى الصين غير أن الصفقة توقفت في لحظتها الأخيرة من قبل اللاعب ورئيس النادي، على أمل أن يتعاقد معه أحد الأندية الأوروبية، ففشل الأمر في نهاية المطاف، لينقذه الموقف من تفشي فيروس «كورونا» الذي انطلق من الصين وهدد العالم.