نادال في دردشة مع فيدرر: لماذا يمنعوننا من لعبة التنس المحصنة من كورونا؟

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 04:55 مساء
نادال في الإطار الأيمن وفيدرر في الأيسر (صورة مثبتة من الفيديو)

لم يكن الحوار بينهما مقررًا له كل هذا العدد من المتابعة، لكنه تجاوز الـ50 ألف مشاهدة بامتياز، عبر تطبيق «إنستغرام»، تلك الدردشة بين أسطورتي التنس، الإسباني رافائيل نادال، والسويسري روجر فيدرر، حيث أكد نادال أن لعبة التنس يجب ألا تكون ضمن الرياضات الأكثر معاناة، والمحاطة بالحظر في ظل انتشار وباء «كورونا المستجد» في العالم بأسره، الذي أودى بحياة الآلاف واصاب الملايين في مختلف البلاد.

وفي ظل حالة الإغلاق العام المفروضة، على خلفية أزمة وباء فيروس «كورونا المستجد»، قال نادال: «أفتقد اللعب، لا أفهم حقًّا سبب عدم قدرتنا على لعب التنس، خاصة في ظل طبيعة هذه الرياضة، حيث تكون هناك مسافة جيدة بين اللاعبين»، وفقًا لما تناقلته وكالات الأنباء المختلفة، اليوم الثلاثاء.

وأضاف نادال أنه ليس لديه ملعب تنس في منزله الذي يقيم فيه حاليًا بجزيرة مايوركا الإسبانية، مؤكدًا أنه لا يستطيع الذهاب إلى أكاديميته القريبة من منزله، بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومة الإسبانية، وأكمل نادال: «أدرك خطورة الوضع وأن الحكومة تواجه أوضاعًا غير مسبوقة».

انضم النجم البريطاني آندي موراي إلى الدردشة، ودخل في مزاح مع نادال بشأن المشكلات التقنية التي واجهها عند المشاركة في الحديث عبر الإنترنت الذي بات المتنفس الوحيد في العالم، وتحديدًا الرياضيين لمتابعة وحداتهم التدريبية مع مدربيهم.

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