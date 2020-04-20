«يويفا»: أوروبا جاهزة لاستكمال البطولات

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين. (إنترنت)

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، أن البطولات المحلية في جميع أنحاء القارة، جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب مغلقة، في محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال تشيفيرين، في مقابلة مع جريدة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، وفقًا لـ«سكاي نيوز»، إن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات.

وأوضح: «أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها»، مضيفًا: «قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات دون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات».

وأشار: «من المبكر القول إننا لا نستطيع إكمال الموسم، لأن ذلك سيكون له تأثير رهيب على الأندية والبطولات، ومن الأفضل اللعب خلف الأبواب المغلقة بدلاً عن عدم اللعب على الإطلاق».

وأكد: «إذا احترمت إجراءات السلامة، وإذا أعطت السلطات الضوء الأخضر فإن التدريب يمكن أن يستأنف مثل العادة، سنكون بحاجة لمزيد الموافقات من أجل عودة المباريات».

واختتم رئيس «يويفا»، أنه في حال عودة البطولات قريبًا، فإنه يمكن لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بشكل موازٍ، دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.