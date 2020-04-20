نيمار ضمن شروط ميسي لتجديد عقده مع «برشلونة» حتى 2023

نيمار رفقة ميسي في برشلونة وسط محاولات العودة (أرشيفية : الإنترنت)

تصاعدت قصة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم «باريس سان جيرمان» الفرنسي مع ناديه السابق «برشلونة»، وامتد الأمر إلى تجديد عقد زميله السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اشترط بدوره إعادة نيمار إلى قلعة الـ«بارسا»، ضمن شروطه للبقاء في النادي الكتالوني، بجانب طلب زيادة كبيرة في راتبه، لتجديد عقده مع النادي الإسباني، الذي ينتهي في صيف 2021، ويحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 50 مليون يورو، في حين يجري «برشلونة» مناقشات مع ميسي منذ فترة بشأن تجديد العقد حتى العام 2023، لكن لم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق نهائي.

ويشترط ميسي (32 عامًا) رفع راتبه بمقدار 10إلى 15 مليون يورو للتوقيع على العقد الجديد، كما أنه من ضمن شروط ميسي، إعادة نجم «باريس سان جيرمان»، البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، وتسعى إدارة «برشلونة» بكل قوة لتلبية مطالب ميسي، اعتقادًا منها بأن ذلك من شأنه إخفاء المشاكل الحالية في النادي، وفقًا لما كشفته وكالة الأنباء الألمانية، أمس الأحد، نقلًا عن موقع «لو10سبورت» الفرنسي.

سبق، وكشفت وسائل إعلام مختلفة من بينها جريدة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عن محاولات جديدة من جانب إدارة نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي لإغراء نيمار براتب ضخم لتجديد عقده وتجاهل العودة إلى «برشلونة» الإسباني، ومن ثم البقاء في نادي العاصمة الفرنسية مدة أطول، حيث ينتهي عقد نجم البرازيل مع نادي العاصمة في 2022 ويحصل بموجبه على راتب سنوي يقدر بـ31 مليون يورو يعد الأضخم في العالم لكن رغبة «برشلونة» في استعادة نجمه السابق رفع من قيمته المالية ليتحول إلى نقطة صراع جديدة.

يستعد «باريس سان جيرمان» لرفع راتب نيمار إلى 38 مليون يورو سنويًّا لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد في «حديقة الأمراء» حتى العام 2025، ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه على نطاق واسع أن إعادة نيمار تمثل الأولوية الأولى لـ«برشلونة» في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما فشل النادي في تحقيق ذلك مطلع الموسم الجاري، في حين يمكن أن تعرقل خطوة «باريس سان جيرمان» الجديدة نوايا «برشلونة» اتجاه نيمار، خاصة مع الراتب السنوي المغري المعروض عليه لتمديد إقامته في «بارك دي برانس».

المثير أن الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، دخل على خط مفاوضات وإقناع زميله السابق نيمار، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية داخل وخارج الملعب، كما أن بعض المحللين يذهبون إلى أن البطولات الكبرى الحقيقية انقطعت برحيل نيمار الذي كان يمثل المحرك الأول لميسي، وعودته قد تعيد الـ«بارسا» إلى سابق عهده بعكس الصفقات الأخيرة التي لم تضيف شيئًا، الأمر الذي يحسن من موقف «برشلونة» من ناحية المفاوضات الجارية ويضعف موقف النادي الباريسي.