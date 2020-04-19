ريال مدريد أم مانشستر يونايتد.. هاري كين يحدد الوجهة المفضلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 10:46 مساء
المهاجم الإنجليزي هاري كين (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن مهاجم «توتنهام» الإنجليزي، هاري كين، يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرغب في الانتقال إلى صفوف «مانشستر يونايتد» خلال المستقبل القريب.

وأوضحت شبكة «بليشر ريبورت» الإنجليزية، وفقًا لـ«كورة» اليوم الأحد، أن كين اختار الـ«يونايتد» على حساب «ريال مدريد»، لرغبته في مواصلة التألق بالدوري الإنجليزي.

وأشارت الجريدة إلى أن قائد «توتنهام»، ألمح إلى الرحيل عن صفوف فريقه الحالي، خاصة مع ابتعاد النادي اللندني عن المنافسة هذا الموسم، وعدم وجود أي تطور رغم تولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة الفنية.

وشارك كين هذا الموسم مع «توتنهام» في 25 مباراة بكل المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 17 هدفًا، بالإضافة إلى صناعة هدفين، وتبلغ قيمته السوقية نحو 120 مليون يورو.

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