«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»

زيدان وكريستيانو وقت عملهما في ريال مدريد معا (أرشيفية : الإنترنت)

يسعى نادي «يوفنتوس» الإيطالي للتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، حيث بات نادي «السيدة العجوز» على أتم الاستعداد لفعل أي شيء من أجل الظفر بخدمات مدرب الـ«ريال»، كي يتولى تدريب بطل الدوري الإيطالي مستقبلًا، بعد أن أثبت نفسه كأحد أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وقاد النادي الملكي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، وفقًا لما كشفته وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد.

يزيد «يوفنتوس» اتصالاته وراء الكواليس لمحاولة جذب زيدان، حيث يعرف الطرفان بعضهما البعض جيدًا، فمثلما كان زيدان لاعبًا كبيرًا في الـ«ريال»، كان أيضًا بنفس الثقل والوزن في «يوفنتوس»، وتستمر الاتصالات المستترة من الجانب الإيطالي، رغم معرفة إدارة اليوفي بصعوبة وتعقيد الملف والفكرة معًا، لكن تظل المحاولات قائمة دون الإساءة إلى نظرائهم في مدريد، فمسؤولو «يوفنتوس» يدركون أن العلاقة بين المدرب الفرنسي وقادته، وخاصة رئيسه فلورنتينو بيريز، ليست مثالية، حيث بدأ بيريز في التفكير في جلب ماوريسيو بوكيتينو في حال رحيل زيدان، لتفتح إدارة النادي الإيطالي الباب للنجم الفرنسي حال مزيد من توتر العلاقات مه بيريز لتكون الأولوية لـ«السيدة العجوز»، بحسب معلومات لموقع «لو10 سبورت» الفرنسي.

مسؤولو «يوفنتوس» يتابعون بقوة مدى علاقة زيدان ببيريز، بعد أن توتر شكل العلاقة بينهما مؤخرًا، وإذا ما تحسنت العلاقة ستنتهي محاولات الجانب الإيطالي، لأن هذا سيعني استمرار زيدان على رأس الجهاز الفني، وتشير المتابعات المستمرة إلى توتر العلاقة، الأمر الذي يزيد من أمال «السيدة العجوز» في استرداد نجمها الفرنسي ليكون مديرًا فنيًّا لأول مرة.

يرجع توتر العلاقة بين زيدان وبيريز بسبب عدم تلبية النادي طلبات زيزو في سوق الانتقالات المتمثلة في ضم مهاجم فرنسا الدولي كيليان مبابي لاعب «باريس سان جيرمان»، ومواطنه لاعب «مانشستر يونايتد» بول بوغبا، والنرويجي إيرلينغ هالاند المحترف بصفوف «بروسيا دورتموند» الألماني، وبالتالي يمكن أن يستفيد «يوفنتوس» من وضع زيدان الحالي لجلبه إلى إيطاليا، وإعادة لم شمله مع كريستيانو رونالدو الذي فاز معه بكل شيء بين العامي 2016 و2018 في النادي الملكي.